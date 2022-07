Millie Bobby Brown recebe 10 milhões de dólares em filme

De acordo com o ‘Independent’ a atriz recebeu a bufunfa para a continuação do filme ‘Enola Holmes’

Para tudoo! Depois do bafafá diante do cachê de Margot Robbie em Barbie, vazaram informações quentíssimas sobre o salário de uma das estrelas mais jovens do cinema, Millie Bobby Brown. De acordo com o ‘Independent’ a atriz recebeu 10 milhões de dólares para gravar a continuação do filme ‘Enola Holmes’.

De acordo com o jornal inglês, a mocinha não tem feito história apenas com ‘Stranger Things’, mas também tem ganhado o cenário com os seus cachês milionários.

Na lista de atrizes mais bem pagas de Hollywood a jovem atriz fica atrás apenas de Margot, que vai receber cerca de R$68,9 milhões para estrelar no filme live action de ‘Barbie’.