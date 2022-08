Milhões! Lady Gaga e Joaquin Phoenix receberão um montante por atuar em Coringa 2

Continuação do Coringa já é uma das produções mais esperadas do ano

De milhões! Se tem uma coisa que todos estão esperando com o maior fervor é o lançamento de Coringa 2. Além de ser a continuação de um dos filmes mais famosos sobre a vida do Coringa, teremos Lady Gaga no papel de Alerquina. De acordo com o site Variety, os dois atores principais vão receber a maior bufunda, sendo um dos cachês mais altos do mercado.

Segundo o site, Lady Gaga vai receber a quantia US$10 milhões, enquanto Joaquin Phoenix, que interpreta o Coringa, vai receber cerca de US$20 milhões.

A publicação ainda coloca a cantora/atriz como uma das principais estrela em ascensão, ainda mais depois de ‘Assim Nasce Uma Estrela’, lançado em 2018 e responsável pelo Oscar da cantora.