Milhem Cortaz é confundido com Marcius Melhem e momento causa climão

Homem cometeu gafe ao confundir o ator Milhem Cortaz com Marcius Melhem durante o Encontro desta quarta (27/12)

Amores, que climão foi esse hein? Durante a sua participação no programa Encontro com Patrícia Poeta, o ator Milhem Cortaz, foi confundido com o humorista Marcus Melhem por um comerciante que mostrava as tendências para o Ano Novo.

Tenatndo fazer uma brincadeira com o nome do ator, o vendedor do Braz comparou a camisa que ele estava usando com uma que estava no manequim, e brincou: “Marcius Melhem, nasceu a nossa dupla sertaneja, Laurito e Melhem aqui”.

Ao escutar a brincadeira, o ator não conseguiu esconder a sua desaprovação ao ser confundido com Marcus Melhem. Confiram a reação de Milhem: