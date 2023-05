Miley Cyrus não nega ‘Flowers’ para ex-marido, mas se irrita pela polêmica

Cantora americana contou que não gosta que seu trabalho seja visto como algo que veio por referências de Liam Hemsworth

Miley Cyrus é a capa da Vogue Britânica desse mês e não podia deixar de falar sobre o seu sucesso no mundo da música com ‘Flowers’. A cantora rebateu os boatos de que algumas músicas do seu novo álbum sejam dedicadas ao ex-marido e ainda disse que mesmo que fosse, elas não apagariam sua história. A loirinha pareceu bem irritada ao parecer que as músicas só fizeram sucesso pela polêmica.

“Eu não preciso ser uma mestre no ofício de enganar o público. Ele vai se incendiar sozinho”, disse a cantora.

Miley ainda disse que gostou de colocar suas vivências no novo álbum, mas não gosta que seu trabalho seja visto como algo para o seu ex-marido. “Eu não apagaria minha história ou gostaria que ela fosse apagada. Ter uma vida interessante contribui para uma narrativa interessante”, afirmou.