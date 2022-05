Milena Lins sobre amizade com Deolane: “Não tenho contato e nem faço questão de ter”

Advogada não ficou calada e rebateu o comentário da influenciadora

Muitos foram pegos de surpresa nesta terça (03), inclusive eu, que não esperava que Milena Lins e Deolane fossem trocar farpas nos stories do Instagram. Tudo começou com a integrante da turma de Carlinhos Maia publicando stories sobre a amizade com a advogada.

Milena foi questionada em uma caixinha de perguntas sobre a amizade com a advogada e ela respondeu: “Não tenho contato e nem faço questão de ter”, escreveu. Deolane, explosiva como sempre, não ficou calada.

O assunto foi parar nas páginas de fofoca e em uma delas, Gossip do Dia, Deolane Bezerra escreveu: “Aí Jesus, começou! Oremos”.Não satisfeita ela partiu para os stories.

“Aí meu pai amado, começou Jesus, começou os cão a se levantar do quinto. Só pra deixar bem claro, não posso me envolver em polêmicas, tá? Vão brigar sozinhos”, disse a advogada sem dar muita moral para qualquer comentário.

Digo e repito, a advogada está de olho no Senado, o que pode explicar o fato dela segurar sua língua afiada.