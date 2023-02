Mileide Mihaile está namorando o empresário Thiago Cass

Léo Dias descobriu o novo affair da musa da Sapucaí e conseguiu ainda um registro dos dois juntos

Olha ela! Léo Dias segue sendo um dos jornalistas que mais alimentam as fofoqueiras desse país. O jornalista descobriu que Mileide Mihaile está de affair novo e trata-se do empresário Thiago Cass. Os dois queriam que o caso acontecesse debaixo do tapete, mas claro que Léo se adiantou e conseguiu um registro dos dois juntos. Eu amo!

O muso é um empresário no ramo da saúde e tem 38 anos. Infelizmente, o seu perfil n o Instagram é fechado, então não deu para a fofoqueira aqui bancar a hacker e ver o perfil do queridinho de Mileide.

O que posso adiantar é que Thiago tem os olhos azuis e um sorriso estonteante. Aloca! Felicidades ao casal.