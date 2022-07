“Parem de arrumar homem para mim”, pede Mileide Mihaile no Twitter

Ex de Safadão contou que está estressada com esse assunto

Era só uma shipadinha, Mileide, afe, mulher! A ex-mulher de Wesley Safadão ficou nervosa e foi para o Twitter desabafar sobre as notícias que ficam arrumando homem para ela. A morena contou que está cansada disso e sabe o que quer.

“Parem de arrumar homem pra mim tô estressada com isso tá? Eu sei bem o que quero e não aceito menos! Parem de me shippar com A, B ou C, eu imploro!”, escreveu no Twitter.

Parem de arrumar homem pra mim tô estressada com isso tá? Eu sei bem o que quero e não aceito menos! Parem de me shippar com A B ou C, eu imploro! — Mileide Mihaile 🐝 (@mileidemihaile) July 24, 2022

Recado anotado?