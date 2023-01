Mika Linz lança desafio “Eu não sou ageless” e recebe apoio de famoso

O desafio consiste em enaltecer a beleza natural do envelhecimento humano.

Amores, não é de hoje que venho aqui falar para vocês sobre a problemática que existe quando falamos sobre os padrões de beleza que são impostos pela sociedade e sobre os procedimentos estéticos que são feitos para alcançar essa beleza irreal. Diante disso, achei de extrema importância esse “desafio” que foi criado pela atriz Mika Linz, que visa enaltecer a beleza natural das pessoas com marcas do envelhecimento.

Como a primeira participante e criadora do desafio, na legenda de sua foto de “cara limpa”, Mika explicou ao restante da população, como funcionaria a brincadeira, dizendo: “A brincadeira/desafio é postar uma self PB sem make , sem filtro de embelezamento e colocar na legenda . Eu não sou ageless* , sou uma mulher /homem/trans de ( colocar a idade) . * ageless , esse conceito do “sem idade” que ,pra mim , é uma maneira de amenizar o envelhecimento e continuar carregando esse fardo de não poder envelhecer”.

E tenho que confessar para vocês que fiquei muito feliz em descobrir que não foi só eu quem adorei essa ideia. Na internet, dezenas de outras pessoas, anônimas e famosas, entraram na na brincadeira e publicaram fotos de seu rosto, sem maquiagem, enaltecendo a sua beleza natural, dentre elas grandes personalidades, como Sandra Annenberg, Cristina Oliveira e Patrícia Pillar.