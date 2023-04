Michelle Bolsonaro perde a paciência (mas não a classe) com jornalistas: “Mal informados”

Ex-primeira-dama esteve no Congresso na terça (25) e ficou nervosa com as perguntas sobre as joias que recebeu no Alvorada

Olha Michelle, finíssima e na categoria, deu um coió nos jornalistas na classe, afinal ela não desce do salto alto. Depois do bafafá envolvendo as joias de Michelle Bolsonaro e o ex-presidente, a ex-primeira-dama fez questão de esclarecer os boatos sobre as joias que recebeu sem a declaração da Receita Federal. “Tem que noticiar corretamente, né? Essas joias que chegaram foram joias masculinas, então estou me associando ao primeiro caso que eu falei que não sabia e não sei mesmo O que tenho a ver com isso?”, questionou ela. Bem nervosa diante dos itens que entraram de forma ilegal no país ela ainda diz: “Gente, foi tudo feito pelo trâmite administrativo, ela estava no Alvorada e é passada pela administração, eu morava no Alvorada, não é verdade? Vocês são muito mal informados estão na Caixa Econômica Federal, vocês já sabem disso, é questão de interpretação”, finalizou.