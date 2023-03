Michelle Bolsonaro lança linha de produtos de skincare com Agustin Fernandez

O importante é faturar, não é mesmo? Antes de se tornar uma figura política, Michelle que enfrentar a carreira do empreendedorismo

Que joia nada, Michelle quer provar que é capaz de ganhar muito mais que 19 milhões e acaba de lançar junto com o seu melhor amigo, Agustin Fernandez, uma linha de produtos de skincare para o cuidado diário com a pele. A ex-primeira dama ainda diz que a linha foi desenvolvida junto ao amigo, e que tudo isso vai fortalecer ainda mais a amizade dos dois.

“A linha completa de cuidados com a pele by Michelle Bolsonaro já está disponível! Compre agora na lojadodivo.com e receba no conforto da sua casa. Ah, e não esquece de marcar a gente no Instagram quando receber tá? Queremos ver e repostar você!”, escreveu ela na legenda do post.

Os produtos já podem ser comprados na Loja do Divo e os kits estão em promoção, saindo pela bagatela de R$98,00. Michelle ainda pede que quem comprar os produtos a marque na publicação que ela quer conferir de perto. Afe!