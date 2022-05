Michele Bolsonaro sobre marido: “Ele é imbroxável, incomível e imorrível”

Em entrevista ao Alerta Nacional, primeira dama relembra fala polêmica de presidente do Brasil

Nesse momento quero dizer que a primeira dama do Fernando Henrique Cardoso e Lula, Dona Ruth e Marisa Letícia, devem revirar no caixão, tamanha sutileza e o português corretíssimo da excelente, querida e discretíssima primeira dama Michelle Bolsonaro. Em entrevista realizada ontem (30) para o jornal ‘Alerta Nacional’, com apresentação de Sikêra Júnior, a primeira dama foi questionada sobre a hora H com o presidente e reviveu fala problemática de Bolsonaro.

Eu não sou obrigado a rir disso sozinho.



“Sou imorrível, imbrochável e incomível”. pic.twitter.com/FMRYJdS5ah — 𝒞𝑎𝑛𝑔𝑎𝑐𝑒𝑖𝑟𝑜 𝒩𝑒𝑡𝑡𝑜🚩 #AquiTemVagas (@CangaceiroNetto) May 17, 2021

Michele respondeu ao jornalista Sikêra Júnior: “Ele é imbroxável, incomível e imorrível”. Todos no estúdio riram da declaração da primeira dama, que não poupa esforços para deixar seu marido todo feliz.

Amor, procurei aqui no Aurélio, imbroxável? Oi??? Feriu seriamente a língua portuguesa, mas entendo que reviver o meme em sua raiz tem os seus “contras”. O que não quer calar: alguém quer comer?

Afe, minha gente, melhore! Apenas e nada mais…