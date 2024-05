Michel Teló desabafa sobre familiar que perdeu a casa no Rs: “o morro levou” 

Meus amores, o cantor Michel Teló publicou um vídeo em suas redes sociais, na sexta-feira (10), para falar sobre as chuvas no Rio Grande do Sul e desabafou sobre a situação de seus familiares e pessoas próximas a ele que vivem no Vale do Taquari.

“Esse momento que a gente está vivendo, que é muito triste, está sendo um momento muito difícil. Minha família é dali do Vale do Taquari. Desde setembro do ano passado, minha família e pessoas próximas vivem essa terceira grande enchente, mas dessa vez de uma maneira catastrófica”, começou.

“Tenho um tio que o morro levou a casa dele e ele se salvou por questão de minutos. Minha prima entrou em contato agora, depois de 10 dias. Eles estavam ilhados no Vale do Taquari, recebendo comidas por helicóptero porque, até então, não chegava nada. O acesso está dificílimo”, contou.

O cantor contou que doou todo o cachê do show que fez em Paulo Lopes, em Santa Catarina na noite desta sexta-feira (10).

“O cachê desse meu show em Paulo Lopes, eu já doei na semana passada e vamos continuar doando. O que você puder fazer, se você tiver um casaco na sua casa, por favor, pega ele e embala, coloca o tamanho e especifica o tipo de roupa e envia para doação. Vamos ajudar, os gaúchos estão precisando muito”, finalizou.