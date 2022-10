Micael Borges revela que já sentiu vergonha de gravar algumas cenas em alguns trabalhos

Em entrevista para o ‘PodCaras’ o ator contou que estava aprendendo ainda e que sente vergonha de algumas cenas

Quero dizer que independente do que Micael Borges diga eu sempre me derreterei por ele. Não há maneiras de não achar o galã um gato! Em entrevista para o ‘PodCaras’ ele revelou que sente vergonha de algumas cenas em alguns trabalhos, revelando que estava aprendendo no começo.

“Eu tenho vergonha de algumas cenas minhas, vergonha de algumas cenas de Malhação que eu estava aprendendo muita coisa ainda, tenho vergonha de algumas cenas de Rebelde!”, confessou.

O ator ainda foi questionado sobre o que escolheria entre o amor e a carreira. “Quando o amor é verdadeiro, ele já tá incluso na carreira. […] Se você tiver que decidir entre ficar com uma pessoa e a carreira, alguma coisa não tá dando certo no seu romance… Ninguém que esteja trabalhando comigo vai vir me perguntar, ou sua esposa, ou a sua carreira, ou é minha família ou é minha família”, revelou.