“Meu reconhecimento só vem quando eu fico de quatro”, dispara Lumena

Ex-BBB alfineta os veículos de comunicação que noticiaram a sua participação no ‘De Férias com Ex’

Militou ou passou no crédito? Lumena usou as redes sociais para dizer que seu reconhecimento vem só quando ela fica de quatro na praia. A musa ainda disse que fez faculdade, pós, mestrado e intercâmbio e que isso não gerou o reconhecimento que ela merecia.

“5 anos de faculdade, 3 pós-graduações, mestrado, intercâmbio e meu reconhecimento só vem quando eu fico de quatro na praia”, escreveu ela em seu Twitter.

Vale ressaltar que Lumena participou da última edição do ‘De Férias com Ex’ e deu o que falar pela escolha do reality em trazer a musa para dentro da atmosfera agitada da MTV. Bem-vinda a vida real, Lumena!