Gente, Carlinhos Maia aproveitou sua participação no programa SuperPoc para colocar a boca no trombone sobre a comunidade gay. Segundo o humorista, foi por esse motivo que seu programa no Multishow quase foi cancelado.

“Eu sinto que a comunidade não apoiam seus iguais. Viado não apoia viado. Apoiam um ou outro que eles vão apoiar, as divas pop que é de fora.”

“ O meu programa no Multishow quase foi cancelado, porque tinha um monte de comentários de gays mandando cancelar o programa.”