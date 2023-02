“Meu objetivo é melhorar como pessoa em todos os sentidos”, dispara Gabriel, ex-BBB

Modelo esteve presente no Baile do Copa e não deixou de falar detalhes sobre a sua mudança após a sua participação no reality da Globo

Viiish, Gabriel Fop foi um dos escolhidos para representar os artistas no ‘Baile do Copa’, esse ano o evento esteve bem menos cheio e contou apenas com algumas personalidades. Na ocasião, ele não deixou de falar sobre a sua mudança é possível melhorar como pessoa. “Meu pensamento é o mesmo de quando eu estava lá na casa, não importa a velocidade que você está, importa o rumo que tomou. Se você chegar lá na mudança perfeita, tá tudo certo”, disse ele. Ele ainda completou: “Meu objetivo é melhorar como pessoa em todos sentidos. O ser humano é falho em varias partes, tudo que a gente pode melhorar, vamos melhorar. Isso vale para o resto da vida, não só para cinco, seis meses”, finalizou.