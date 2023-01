“Meu filho pediu para que eu estivesse aqui”, explica pai de Neymar

Neymar Pai foi a velório de Pelé a pedido do filho para conseguir dar apoio a família do craque da bola

Não deixamos de notar a ausência de Neymar no velório de Pelé, mas claro que o craque da bola mandou o seu pai no seu lugar e o Neymar Pai não deixou de falar os motivos que o fizeram estar presente. O pai do futebolista conta que Neymar pediu para que ele fosse dar apoio a família de Pelé.

“Meu filho pediu para que eu estivesse aqui, para que eu pudesse, no lugar dele, trazer apoio à família, porque a gente sabe como é ruim perder alguém. Não perdemos só o atleta Pelé, perdemos o cidadão Edson Arantes”, disse ele.

Vale ressaltar que, em conversa com a Band, Neymar Pai contou que o filho não foi liberado pelo PSG para viajar até o Brasil durante a temporada do campeonato local.

“O Pelé foi inspiração para todos nós. É um momento triste para a família, para todos nós como brasileiros, mas hoje é momento de apoiar a família. Ele inspirou tanta gente, e inspirou esse esporte que fez com que a gente chegasse até aqui hoje. Ele não só inspirou essa geração, mas inspirou a geração do passado. Ele sempre foi uma referência. Por isso esse sentimento de muita tristeza”, afirmou.