Meu Deus! Viih Tube está grávida

Namoro com Eliezer engatou em uma nova fase

Cegonha, vai devagar minha filha, desse jeito você mata a fofoqueira com tantos nenéns chegando no mundo dos famosos. Viih Tube usou seu canal do Youtube para contar, junto a Eliezer, que os dois estão grávidos e esperam o primeiro filho. Titia já ama!

“Gente, eu estou grávida, estamos grávidos, vou ser mamãe é isso mesmo que vocês leram e estamos muito felizes com essa notícia”, disse a loira no seu canal do Youtube.

Eliezer esteve ao lado da youtuber e disse não ser fofoqueiro, o publicitário ainda disse que cuidou da anemia da amada. “Não tem momento certo. Cuidamos da anemia dela, está tudo certo, fiz ela comer o dia inteiro, beber água”, disse.