Meme de Eduardo Sterblitch foi dirigido por Jô Soares

Humoristas relembram histórias do apresentador no ‘Fantástico’

Quem não se lembra do meme icônico e atemporal de Eduardo Sterblitch segurando a risada no meio do close da câmera? Essa é histórica e ficará para sempre na nossa memória, foi só ontem que fui saber que o meme foi produzido por ninguém menos, ninguém mais que Jô Soares.

KETEKMU!!



eduardo sterblitch "struggling not to laugh" meme reaction HD version 😭👍 pic.twitter.com/9Os4CCwwCg — ✦ (@hehehesti) September 6, 2021

Humoristas estiveram presentes no ‘Fantástico’ e puderam relembrar o apresentador por meio de histórias que viveram juntos. “Inclusive, exatamente, esse meme foi o Jô que dirigiu, ele que está dirigindo ali na hora”, disse Sterblitch.