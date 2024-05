Membros do RBD se pronunciam sobre suposto desvio de dinheiro de empresário

Finalmente alguém decidiu informar alguma coisa, as fofoqueiras já estavam curiosas para saber o que seria esse possível desvio de dinheiro da ‘Soy Rebelde Tour’. Após polêmicas envolvendo o empresário do RBD, Guilhermo Rosas, eles decidiram soltar uma nota para a imprensa falando sobre o rumor de que o executivo da produtora T6H Entertainment teria desviado dinheiro da turnê da banda realizada em 2022.

“É importante para nós abordarmos as recentes declarações feitas pela T6H Entertainment e as especulações em algumas mídias sobre a Soy Rebelde Tour”, iniciou a nota enviada à imprensa. “Queremos agradecer aos nossos queridos fãs pelo seu apoio inabalável durante este momento desafiador”.

Na sequência, foi informado ao público que o retorno das turnês do RBD precisou ser adiado por irregularidades encontradas. “Dado o montante considerável de dinheiro envolvido e as discrepâncias encontradas, todos os nossos projetos são atualmente em espera. Tivemos que pausar este sonho compartilhado com vocês, incluindo uma possível continuação da turnê”.

Dulce María, Maite Perroni, Christopher von Uckermann, Christian Chavez e Anahí afirmaram que houve irregularidade financeira da parte da empresa.