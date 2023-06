Melody revela qual é o seu verdadeiro nome e corrige o Google: “Não tenho Melody no meu nome”

A cantora revela que no Google o seu nome está escrito errado e garante que nem sua família a chama pelo nome de batismo.

Gente, que a verdadeira idade da cantora Melody é uma polêmica todos já sabem, afinal, parece que já faz uns 7 anos que a cantora mirim tem seus 16 anos, porém, vocês sabem qual é o verdadeiro nome da musa do Love Love?

Durante a sua participação em um podcast a cantora revelou qual é o seu nome de batismo, esclarecendo que Melody é apenas um nome artístico e garantindo que no Google o seu nome está errado.

“Sim, meu nome é Gabriela. Só Gabriela. Não é Melody Gabriela, nem Gabriela Melody. Não tenho Melody no meu nome. No Google aparece Gabriella, com dois L, mas é só com um L mesmo”,

Logo em seguida, ressaltando que ela trabalha com o seu pai, o cantor MC Belinho, e com a sua irmã, a cantora Bella Angel, Melody afirma que nem mesmo a sua família, lhe chama de Gabriela.

“Até para a família (eu sou a Melody). Na verdade, como trabalho com meu pai e minha irmã, não tem essa de me chamarem de Gabi. É só Mel”,explicou.

Por fim, a cantora afirma que já está tão acostumada com o nome artístico que quando algum amigo lhe chama pelo seu nome de batismo ela demora a associar que ele está falando com elas.

“Pergunto: ‘Quem é Gabriela mesmo?’. Porque eu realmente penso que eles estejam falando de outra pessoa”, finalizou.