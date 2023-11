Melim resolve dar um tempo na banda e focar em carreira solo

Os irmãos que compunham o trio de sucesso vão seguir carreiras separadas

A gravação do Altas Horas foi marcada por muita emoção quando o assunto em pauta é a desintegração de uma das bandas mais charmosas desse país. Melim anunciou que vão seguir carreira solo no palco do programa da Globo. Ou seja, Gabriela, Diogo e Rodrigo Melim vão seguir carreiras separadamente.

“É um encerramento de ciclo. Não é um fim. É o começo de outro (ciclo). A banda Melim sempre vai existir na gente e faz parte do que a gente é”, disse Gabi Melim no palco do Altas Horas.

“Vamos dar uma pausa na nossa banda para seguir nossos sonhos. Teremos carreiras solo. Como um Melim é pouco, teremos três Melim’s para vocês”, completou Diogo.