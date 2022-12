Mel Maia relata crise de ansiedade durante as gravações de “Vai Na Fé”

A atriz revela que mesmo fazendo tratamento, devido a gatilhos, ela ainda é vítima de algumas crises esporádicas.

Amores, infelizmente estamos vivendo em uma era onde as doenças ligadas a nossa saúde mental, como a ansiedade e a depressão, assombram a sociedade e não é à toa que doenças como essas estão sendo consideradas as doenças do século.

Durante a madrugada desta sexta-feira, a atriz Mel Maia compartilhou com seus seguidores que, em meio às gravações de seu próximo trabalho, ela desencadeou uma crise de ansiedade. A atriz relata que mesmo fazendo tratamento há algum tempo, infelizmente, ela ainda é vítima de algumas crises esporádicas.

“Eu sou uma pessoa muito ansiosa. E, desde que eu descobri isso, eu comecei a fazer absolutamente tudo para viver em paz comigo mesma. Comecei a deletar pessoas, lugares, costumes, comidas, para não ter mais crises de ansiedade. Quando eu comecei a ter ansiedade, eu tinha toda hora. Às vezes eu estava em um restaurante comendo com os meus pais e eu tinha, ou estava em uma festa e eu tinha crises de ansiedade. Comecei a fazer terapia, e eu descobri que é só eu me distrair e fazer coisas que eu gosto que tudo melhora, não tenho crises de ansiedade diariamente. Agora eu só tenho crises de ansiedade quando algo me dá gatilho. É raro, porque eu estou muito bem comigo mesma. Hoje eu tive crise de ansiedade no trabalho”, Mel começou a contar.

Contando que se sentiu envergonhada por estar tão vulnerável na frente de outras pessoas, Mel, sem revelar o que lhe deu gatilho, começou a descrever quais foram os sintomas que sentiu durante a crise.

“Quando eu começo a ter crise de ansiedade, meu corpo começa a ficar quente, eu começo a suar frio, começo a me tremer… E meu olho começa a encher de lágrima, e eu estou toda maquiada. Meu olho começa a encher de lágrima, eu estou no camarim e está todo mundo me olhando. Eu começo a tremer, ficar nervosa porque eu não posso borrar a maquiagem”, relatou a atriz.

Além de toda a angústia e confusão mental que são causadas pela crise de ansiedade, Mel conta que naquele momento não conseguia parar de se preocupar com o seu trabalho, tremendo que aquele episódio pudesse atrapalhar o cronograma de gravações da novela.

“Quando eu tenho crise de ansiedade, eu preciso chorar muito para colocar tudo para fora. E naquele momento eu não podia. Eu tive que segurar, porque se eu chorasse, ia ter que refazer a maquiagem e demora muito para fazer a maquiagem da Guiga. Ia atrasar muito e eu ia levar bronca. E começa aquela sensação de parecer que eu não estou ali, parece que eu estou em um sonho. Tudo começa a parecer de mentira, eu fico meio tonta, com vontade de chorar, tento achar um lugar que não tenha ninguém, mas todo lugar tem muita gente. Eu começo a pensar: ‘ferrou, porque eu preciso botar tudo isso para fora e eu não posso’. Eu fico pensando: ‘será que eu choro? Será que vão me chamar para gravar agora? E se eu chorar e me chamaram?’. A sensação é muito louca, e todo mundo me olhando, não tem como ficar sozinha. Quando eu estava quase chorando, falaram: ‘Mel, vamos embora, vamos gravar!’. Entrei na sala de maquiagem e eu esqueci de fazer o delineado e de colocar o sapato. E eu com aquela cara de choro, me sentindo muito mal, confusa. E completamente preocupada. As pessoas vão me ver neste estado, que vergonha. Estou só contando o que vem na minha cabeça durante a crise. No meu ambiente de trabalho, é muito ruim isso acontecer porque me atrapalha. Mas são coisas normais, por isso estou compartilhando com vocês”, compartilhou sua infeliz experiência.

Felizmente, no fim de seu relato, Mel afirmou que a crise de ansiedade passou e que ela conseguiu cumprir a sua agenda de gravações normalmente. “Depois ficou tudo bem. Eu comecei a gravar as cenas, a me distrair e conversar com as minhas amigas de cena e ficou tudo bem”.