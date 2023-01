Meio-irmão de filha de Elvis Presley, fala sobre a morte de Lisa: “Gostaria que as coisas tivessem sido diferentes entre nós”

Navarone Garibaldi usou as redes sociais para se pronunciar diante da morte de Lisa Marie Presley

A morte da filha de Elvis Presley impactou muita gente ao redor do mundo, agora o meio-irmão da cantora usou as redes sociais para desabafar sobre os anos difíceis que Lisa passou e que gostaria que as coisas fossem diferentes entre os dois.

“Minha irmã mais velha, espero que agora você esteja em paz e feliz com seu pai e seu filho ao seu lado. Sei que os últimos dois anos não foram fáceis para você e gostaria que as coisas tivessem sido diferentes entre nós”, iniciou.

O músico que é filho de Priscilla Presley com o produtor Marco Garibaldi ainda completou: “Independentemente disso, você é minha irmã e estou enviando amor e orações por sua jornada. Eu ainda não consigo acreditar nisso, estou sem palavras. Te amo irmã. Beijos.”, finalizou.