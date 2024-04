Megalomaníaca, Viih Tube fecha resort para aniversário de 01 ano da filha e leva stress de Manu Bahtidão

Claro que algumas amigas da Barra da Tijuca que não foram convidadas para a já lendária festa da Lua, já estão comentando (com inveja, claro !) que a Viih Tube é louca, descompensada e que está jogando dinheiro fora, por fazer uma festa de 10 milhões de reais, a qual ela chegou a fechar um resort luxuoso todinho só para os seus convidados. Eu, particularmente, acho que a Viih Tube e seu marido Eli são apenas megalomaníacos.

Porém, infelizmente, nem todo esse investimento foi capaz de impedir que o casal tivesse alguns contratempos com uma das atrações deste grande evento, a cantora Manu Bahtidão, que deixou o casal e todos os seus convidados na mão.

A artista chegou mais de 2 horas atrasadas para se apresentar na festa da pequena Lua e ficou bastante alterada ao ter sua apresentação barrada pela organização do evento.

Através das suas redes sociais, Manu se pronunciou sobre o ocorrido:

“Estou muito triste com tudo que aconteceu, sou muito fã da família! Eu vim cantar com o maior amor do mundo, porque amo o que faço e também porque sou mãe! Mas estou exausta, e ainda tenho trabalho hoje! Eu estou voltando pro Mato Grosso, amanhã eu venho aqui falar com vocês e vou explicar tudo que aconteceu!”, iniciou Bahtidão.

“Peço desculpas a todos por não ter conseguido me apresentar no aniversário dessa criança linda, desejo toda felicidade do mundo! Deus me conhece e sabe que eu jamais faria algo para prejudicar alguém, tudo o que fiz foi tentar, eu tentei até o meu último momento! Todas as medidas estão sendo tomadas juridicamente!, finalizou a artista.