Médico pula muro para fugir de plantão

Profissional da saúde foi afastado de hospital municipal de Aracaju

Meu Deus, não faz muito tempo que já noticiei aqui para vocês alguma coisa sobre médico, e olha… As fofocas não param de chegar. Um médico que trabalhava no Hospital Municipal Fernando Franco, em Aracaju, foi afastado após abandonar um plantão. O fato engraçado é que as câmeras de segurança pegaram o profissional pulando o muro para fugir.

Ao vivo no #FalaBrasil: médico pula muro de hospital para fugir do plantão abandonando pacientes.



➡️ Assista no @sigaplayplus: https://t.co/s97dShr2UH pic.twitter.com/DitC3DRIsJ — Fala Brasil (@falabrasil) August 3, 2022

O caso aconteceu no dia 28 de julho, mas só agora o fato viralizou nas redes sociais com a imagem do profissional escapando da sua responsabilidade.

E não parou por aí, porque o Conselho Regional de Medicina vai tomar as providências cabíveis diante do acontecido.