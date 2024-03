Médico discorda da bolsa de medicina que Davi ganhou no BBB24: “É no mínimo um crime!”

Além das atrocidades contra Davi, o médico ainda detonou o sistema de cotas que é oferecido em provas como o Enem.

Gentee, que absurdo! Eu não estou acreditando no que eu acabei de ver. Recentemente, o médico Dr. Waines Rodrigues, publicou um vídeo em suas redes sociais, discordando, da forma mais absurda possível, da bolsa para estudar medicina, que o atual participante do BBB24, Davi Brito, ganhou no programa.

“Bom, esse rapaz da foto, ele está em um reality show, chama Davi, e ele ganhou uma bolsa para fazer medicina. Aos olhos dos leigos em geral vai aplaudir “nossa, um negro, ele venceu”, não! Quem perde com isso é ele, além da sociedade”, iniciou o médico.

Continuando, o homem afirma que Davi não domina algumas matérias que segundo ele são essenciais e uma faculdade de medicina e afirma que o participante do BBB ter recebido essa bolsa pode ser considerado um crime.

“Primeiro, uma bolsa de medicina assim, eu diria que é no mínimo escatológico, um crime! Como que eu posso dar um diploma para uma pessoa que no mínimo, ele teria que ter um conhecimento muito amplo em química, física, biologia e matemática. Antes de falar, eu fui ver se ele tinha, eu fui estudar a vidinha dele, e ele não tem! Então, quando você entra, você tem bioquímica, biofísica e bioestatística, que são conhecimentos básicos para você se tornar um médico”, ele acrescentou.

Por fim, como se já não bastassem os absurdos que ele já havia dito, o médico também afirmou que Davi deveria prestar um vestibular para medir sua competência e detonou o sistema de cotas que são oferecidos em provas como o Enem.

“Eu não posso aqui dar uma bolsa pra ele, antes ele tem que provar que merece essa bolsa passando em um vestibular ou nesses Enems que inventaram na vida, junto com as suas cotas. Cota para dizer que eu sou incapaz de estudar e ter um conhecimento para passar em uma prova. Quer preconceito maior do que isso?”, finalizou o Dr. Waines.