Médico constrange mãe em trabalho de parto e pede voto para Bolsonaro

Vídeo viralizou na redes sociais do médico Allan Henrique Fernandes atende na Maternidade do Povo em Belém do Pará coagindo os pais da criança por voto

Eu disse para vocês que ano de eleição poderíamos esperar de tudo, mas jamais pensei que chegaríamos a esse ponto. As pessoas perderam a noção e até mesmo os mais estudados, como o médio Allan Henrique, que não sabe dividir o profissional do pessoal. O profissional da saúde coagiu os pais de um bebê logo após o parto, pedindo para eles dissessem que votariam em Bolsonaro. Allan ainda filma a mãe em trabalho de oarto e diz que vai mandar o vídeo para o atual presidente.

“Eu sou Gael, já nasci 22 e vou votar no Bolsonaro… Eu vou começar a reclamar aqui no hospital para diferenciar o negócio do pai, eles botam uma roupa vermelha… O doido não vem dizer que vai votar no Lula… Rapaz, tu quer que eu vá já embora e nem opere ela”, diz o médico ao casal.

No vídeo ele ainda filma a mãe em trabalho de parto. “Essa aqui é a mamãe do Gael, dia 30 ela vota 22… Vou mandar pro Bolsonaro esse vídeo, que ele está em uma live especial”, repete o profissional.

Depois da repercussão das imagens, o médico disse não saber do que se trata a acusação, de acordo com a reportagem do DOL.