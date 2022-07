Socorro! Cirurgia dá errado e médico mantém paciente em cárcere privado

O profissional manteve a paciente presa por dois meses em um hospital no Rio de Janeiro

Minha gente, deu a louca nos médicos, eu fico chocada com tudo que está acontecendo com os profissionais da saúde. Policiais da Delegacia de Atendimento à Mulher de Duque de Caxias (Deam-Caxias) prenderam um médico suspeito de deixar uma paciente em cárcere privado por dois meses.

Digo mais, o hospital é particular e segundo as más línguas a paciente vinha tendo complicações depois de ter passado pelo procedimento com o cirurgião plástico.

Bolívar Guerreiro Silva foi preso e a família da vítima afirmou a história, dizendo que a mulher estava presa há dois meses por causa de um procedimento que deu errado na barriga (abdominoplastia).

Na semana passada ela procurou ajuda da Delegacia e o médico foi preso na segunda (18). De acordo com os parentes, a barriga da mulher chegou a necrosar.