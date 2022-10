Médica bolsonarista orienta médicos a escreverem 22 nas receitas dos pacientes e entregar santinhos

Carla Dickson esteve em Natal, ao lado do prefeito Álvaro Dias e orientou os médicos a entregarem santinhos, dizendo não se importar se perder pacientes

Olha ela! A deputada médica bolsonarista Carla Dickson não tem medo da onda de hate que pode afetá-la. A profissional da saúde esteve em Natal e ao lado do prefeito, Álvaro Dias, pediu para que os outros médicos escrevessem 22 nas receitas entregues aos pacientes e que entregassem santinhos do candidato à presidência do Brasil.

“Furem a bolha pelo amor de Deus, peguem os pacientes de vocês, tem nada não se perder aquele paciente, é por uma boa causa, entregue o santinho do 22, bota 22 na receita, faça alguma coisa. Precisamos furar essa bolha. Estou aqui diante de pessoas sábias que vão continuar construindo o nosso Brasil”, disse.

A profissional da saúde ainda disse que não importa se perderam alguns pacientes. Acho que ela ainda não entendeu como funciona o hate, depois que o vídeo viralizou, talvez ela entenda…