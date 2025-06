Medalhista olímpico Thiago Pereira viaja ao Ceará com a família para dias de diversão e participa de ação social

Em uma visita que uniu diversão e conscientização, o medalhista olímpico Thiago Pereira esteve no Beach Park nesta semana para aproveitar uma viagem em família. Acompanhado de sua mãe Rose Vilela, que se tornou figura querida e conhecida nos bastidores das competições que marcaram a trajetória do nadador, de sua esposa e de seu filho, o atleta se aventurou nas diferentes atrações do destino, além de buscar alguns momentos de descanso da rotina intensa como empresário. Ainda durante o período, Thiago foi padrinho da “Maior Aula de Natação do mundo”, que ocorreu no Aqua Park nesta quinta-feira (26) e recebeu mais de 293 crianças de instituições sociais, visando a conscientização sobre segurança aquática e os riscos de afogamento, uma das principais causas de morte entre crianças.

Foto: Click Beach

Foto: Click Beach

Durante sua passagem pelo Beach Park, a família conheceu o novo Parque Arvorar, recém-inaugurado no destino, e voltado ao contato das crianças com a natureza por meio do brincar. Com mais de 11 atrações que combinam aventura, contemplação e aprendizado de forma leve e interativa, o espaço tem como destaques os aviários de imersão — gigantes com mais de 3 mil m² e cerca de 250 animais, incluindo aves raras e ameaçadas de extinção —, além de trilhas suspensas, escorregadores e rede gigante entre as árvores, o que encantaram o Thiago e a família, que puderam desacelerar e se reconectar ao ar livre. “Meu sentimento é de encantamento… encantamento pelo Beach Park, pela estrutura, pela beleza, por tudo que aconteceu lá durante esses dias que tivemos a oportunidade. O Arvorar é simplesmente fantástico, um local maravilhoso onde as crianças, os adultos, todos têm a oportunidade de amar a natureza,” contou Rose, emocionada com a experiência. Aproveitaram também momentos de descontração no Aqua Park, melhor parque aquático das américas (tripadvisor 2024), com mais de 30 atrações incluindo a mais alta montanha russa aquática do mundo, o Surreal.

Foto: Click Beach

Já em sua participação na ação da “Maior Aula de Natação do Mundo”, ele foi responsável por receber e auxiliar as crianças e seus pais, junto com orientação de instrutores especializados e guarda-vidas, reforçando a conexão da sua trajetória com causas que impactam a vida de jovens brasileiros. “Essa causa tem muito a ver com a minha história. Comecei a nadar depois de um susto na infância, e ver tantas crianças tendo a chance de aprender de forma segura e divertida é como conquistar uma nova medalha — uma que salva vidas e abre portas para o esporte”, destacou Thiago Pereira, que pela segunda vez apadrinhando a ação, relembrou a importância do evento e do contato das crianças com a água de forma segura e educativa.

Foto: Click Beach

A presença do atleta e da sua mãe reforça a ponte entre o evento e o projeto social que leva o nome do ex-atleta, o Nadando com Thiago Pereira, que oferece aulas gratuitas de natação em Volta Redonda (RJ), sua cidade natal. Atualmente, a iniciativa do atleta atende cerca de 360 jovens e tem como objetivo principal promover a inclusão social e reduzir o risco de afogamentos por meio do ensino da natação. Rose, assim como o filho, também lidera iniciativas comunitárias, atuando com jovens em situação de vulnerabilidade e transformando vidas pela educação e pelo cuidado.

Foto: Click Beach

“E o mais importante, esse evento chama a atenção do mundo inteiro, onde vinte países estão preocupados com a segurança aquática. A história do Thiago começou com quase afogamento, então é muito importante nos preocuparmos aí com as crianças e adolescentes para reduzir esses números. E voltar à Fortaleza, foi uma emoção muito grande, porque a carreira do Thiago teve um grande impacto num campeonato brasileiro de categoria, e que pela primeira vez ele foi campeão brasileiro no ano de 2001”, afirmou Rose.



Sobre o Beach Park Entretenimento

Com 40 anos de história, o Beach Park Entretenimento é um grupo de empresas genuinamente cearense, que atua em diversas áreas de lazer e entretenimento. Localizado na praia de Porto das Dunas, a apenas 20 minutos de Fortaleza, o complexo turístico Beach Park é uma das opções de lazer mais procuradas pelos viajantes no país inteiro. Atualmente ocupa mais de 250 mil m² e reúne dois parques, o Aqua Park e o novo Parque Arvorar, quatro resorts de alto padrão, o Restaurante de Praia e a charmosa Vila Azul do Mar – espaço de convivência e serviços -, ambos abertos ao público. O Aqua Park, que conta com 30 atrações, é hoje considerado o terceiro melhor parque aquático do mundo e o melhor das Américas (TripAdvisor/Travellers’ Choice, 2024). Já o Arvorar é um novo parque temático do grupo, que combina diversão, educação e conservação ambiental. O local é um convite à aventura e à conexão com a natureza, oferecendo entretenimento para todas as idades. O Beach Park Entretenimento também faz parte do Hall da Fama do TripAdvisor por ter recebido o Certificado de Excelência nos últimos cinco anos. Pelo segundo ano consecutivo, foi eleito um dos melhores lugares para se trabalhar do Brasil pelo Prêmio Great Place To Work. Mais que um destino de férias, hoje se consolida como um grupo de entretenimento por meio de suas diversas atuações como a Rádio Beach Park e o Beach Park Studios – estúdio de animação próprio.