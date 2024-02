“Me sinto uma joia preciosa”, Beatriz sobre sua virgindade

Minha gente, eu acabei de dar um pequeno flagra aqui no meu payperview e catei uma conversa bem inusitada de dona Beatriz, onde ela definiu a sua virginidade como uma joia preciosa, já que a vendedora do Brás disse que quer que sua primeira vez seja com alguém especial, já que transar com alguém demanda uma grande troca de energia.

E quando ela soltou a expressão “joia preciosa”, os brothers começaram a soltar pequenas piadinhas sobre o assunto.

Beatriz sobre sua virgindade: “Pra mim, é algo comum, uma coisa bonita. Eu me sinto uma joia preciosa!”

Alane: “Hummm, ela é toda boazinha, toda do bem.”

Matteus: “Quero ver depois da primeira vez… se vai ser joinha preciosa.”

Alane: “Vai ser lapada na rachada!'”

Matteus: “Vai desmanchar a joia preciosa.”

Alane: “Vai já virar uma bijuteria”

