“Me sentia forçada a ser toda aparência e pouca substância”, diz Meghan Markle

Atriz relembrou o início de sua carreira no programa ‘Deal or No Deal’, de 2006 a 2007

Tá pensando que a vida da duquesa de Sussex sempre foi fácil? Nada disso, Meghan Markle já teve que ralar muito nos programas de televisão para conseguir a vida nas telinhas, antes de se tornar duquesa. No seu podcast ‘Archetypes’, ela contou um pouco de como foi o início da carreira de atriz, relembrando o programa ‘Deal or No Deal’, onde trabalhou de 2006 a 2007.

“Fiquei grata pelo trabalho, mas não por como ele me fez sentir, o que não foi inteligente. A propósito, eu estava cercado por mulheres inteligentes… mas esse não era o foco”, disse.

A musa contou que mesmo com as reclamações era muito grata pelo trabalho, e que graças a ele ela podia pagar suas contas, mas ele não lhe proporcionava a satisfação que ela buscava e a realização profissional.

“Acabei saindo do programa. Eu era muito mais do que o que estava sendo objetificada no palco. Eu não gostava de me sentir forçada a ser toda aparência e pouca substância, e foi assim que me senti na época sendo reduzida a esse arquétipo específico: a palavra ‘bimbo’”, contou.