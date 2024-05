‘Me montei todinha’, Drag queen de Brasília se veste de Madonna e faz plantão no Copacabana Palace

Amores, desde que Madonna pisou em terras cariocas, a calçada em frente ao Copacabana Palace, um luxuoso hotel da Zona Sul do Rio de Janeiro, simplesmente virou ponto turístico. Uma concentração de fãs passa horas ali na espera de um mínimo sinal da Madonna, que fará um show na praia no próximo sábado (4). Mas enquanto eles não veem a rainha do pop é a Allice Bombom quem está fazendo a festa entre os presentes.

“Se não tem Madonna, vamos com Allice Bombom” anunciou a drag queen de Brasília, que chegou ao Rio nesta terça-feira (30) para o show. “Sou muito fã. Ela é uma personalidade importante para nós LGBTQIAPN(+) e não perderia esse show histórico por nada.

Allice, que escolheu um figurino pra lá de sexy no melhor estilo Madonna, tirou fotos, fez vídeos e até cantou trecho de alguns sucessos da cantora para a galera. ” O mais importante é o calor da população aqui, os fãs de Madonna. Adoro demais! Estou recebendo todo esse carinho que é da Madonna para mim também, como artista drag. Isso é maravilhoso, o acolhimento”, comemorou.

Segundo o portal Splash , da UOL, a drag queen veio de Brasília para viver esse momento especial na cidade carioca e aproveitou para falar da importância da rainha do pop em sua vida.

“Sou uma drag dos anos 90, então ela vem com uma referência poderosa, transitando em várias gerações. Eu venho acompanhando essas gerações. Pra mim é fortalecedor para a arte”.

Allice foi toda trabalhada na montação e com look estilizado para a porta do hotel. “Me montei todinha em referência clara à Madonna. Ela me olhando, ok. Não precisa eu vê-la. Me viu, pronto, já ganhei”, afirmou.