“Me devendo dinheiro. Enfiou a consideração no c!”, dispara Brenda Paixão sobre Matheus Sampaio

Ex-Power Couple pegaram fogo nos comentários de uma publicação no Instagram que mostrava que o ex de Brenda tinha passado o rodo em uma balada

Brenda Paixão não fez a pêssega e passou bem percebida nos comentários da publicação da página ‘Gossip do Dia’. A publicação mostrava o seu ex no maior envolvimento com uma loira em uma balada no final de semana e ela não deixou de comentar que Matheus a deve dinheiro. Paixão ainda disse que ele enfiou a consideração no c*.

“Mas olha só… Se não, é o macho na balada, e me devendo horrores de dinheiro! Enfiou a consideração no uc!”, escreveu ela no comentário da publicação.

Pra quem não sabe os dois chegaram a ficar noivos na frente da cantora Demi Lovato, mas o relacionamento chegou ao fim por motivos maiores. Pelo visto tem treta aí no meio disso tudo.