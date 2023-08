“Me deve um boquete”, vítima revela fala de Marcius Melhem

As vítimas do humorista ressaltaram as principais frases que ouviram durante o caso de assédio que sofriam pelo ator

Não é segredo para ninguém que Marcius Melhem está enfrentando a justiça diante das denúncias de assédio sexual. De acordo com Gabriel Perline, os depoimentos das atrizes Carol Portes e Georgiana Góes e uma terceira funcionária que escolheu preservar a identidade, o ator tinha um padrão para conseguir assediar as funcionárias da Globo. Nas denúncias, as vítimas frisaram algumas frases ditas pelo ator: “Você me deve um boquete por te trazer pra Globo”, “um dia vou te pegar” e “vou te cobrar com favores sexuais”. A matéria ainda diz que Melhem usava a atividade sexual como moeda de troca. Além do assédio verbal, Marcius partia para a aproximação física. “Abraços e carinhos excessivos disfarçados de brincadeiras que evoluíam igualmente para apalpações, tentativas de beijos forçados, propostas de sexo, tapinhas nas nádegas, apertões nos seios e até mesmo, em algumas situações, exposição de sua genitália, orgulhoso da situação de ereção”, informou a denúncia.