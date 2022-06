Mc Poze do Rodo distribui iPhones em semáforo

Pessoas que trabalhavam no sinal foram surpreendidas pelo cantor

Dinheiro e bondade no coração! Esse é o lema de Mc Poze do Rodo, já dizia Anitta que a população espera mais dos artistas do que dos governantes. O funkeiro distribuiu iPhones no semáforo para as pessoas que estavam trabalhando.

Mc Poze distribuiu hoje iPhone para trabalhadores que estavam em um sinal de trânsito. 🗣 pic.twitter.com/jk1uX35K7z — KIKIKI DA FAMA (@kikikidafama) June 23, 2022

O carro do cantor logo se encheu de pessoas que diziam ser seus fãs e enfiavam a mão pela janela pedindo o “mimo”. Quem é que não quer um aparelho novinho? O preço do aparelho vale mais que uma semana de trabalho para estas pessoas.

Quando os aparelhos acabaram, o cantor ainda disse que traria mais para distribuir entre eles. Meu coração não aguenta.