Mc Poze anuncia que vai ser pai (de novo): “Nunca deixaria de assumir”

Assessoria do funkeiro afirmou que o filho não foi planejado por ambas as partes e que Poze não mantém uma relação com a mãe da criança

Não é de hoje que vira e mexe eu trago uma notícia do Mc Poze do Rodo aqui para vocês, né? A boa nova é que o Mc vai ser pai novamente e disse que vai assumir todas as suas responsabilidades como pai de uma criança. A assessoria do cantor ainda disse que ele não tem uma relação de convívio com a mãe da criança, Isabelly Pereira.

“O filho é dele, sim. Não foi um filho planejado, até porque eles não são um casal e nunca foram. A gestação está no quarto mês”, afirmou Lucas Lang à Mariana Morais, do Em Off.

Claro que os fãs não deixaram de questionar sobre os seus outros três filhos, logo ele usou o Twitter para responder. “Eu e a Viviane somos e vamos continuar a ser muito próximos por conta das crianças, para dar todo apoio que nossos filhos merecem e porque temos uma relação de muito carinho por tudo que passamos juntos. Ciclos de relacionamento começam e se encerram, o nosso, após muitas idas e vindas, infelizmente se encerrou e, como havia dito pra vocês, eu estava solteiro já há algum tempo. Nunca deixaria de assumir ou trataria um filho meu de forma diferente por causa disso, sou sujeito homem, é meu é meu e pronto”, escreveu o MC.