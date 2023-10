Mc Mirella faz desabafo sobre gravidez: “De serena não tem nada”

A cantora usou suas redes sociais para dizer que a filha não combina com o nome por causa da agitação que causa dentro da barriga da mãe

Mc Mirella deixou seus fãs com gostinho de quero mais e já não vêm a hora de ver o rostinho da primeira filha da artista com Dynho Alves. A musa usou suas redes sociais para fazer um desabafo sobre a gravidez e disse que apesar do nome de Serena, a pequena não tem nada a ver com o jeito sereno.

“Serena, que de serena não tem nada, me chuta o dia inteiro e aí de não comer na hora que ela pede viu? Ama a madrugada igual à mamãe, agitada e já é bailarina desde a barriga #Serena #Neninha #Quase8”, contou a famosa.

A publicação teve vários comentários: “A gravidinha mais linda do Instagram”, disse uma seguidora. “A barriga dela é muito perfeita”, escreveu outra. “Você grávida fica muito mais linda e iluminada”, comentou uma fã.