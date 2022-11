MC Mirella e Victor Igoh são flagrados aos beijos

Desde a 13ª edição do reality ‘ A Fazenda’, esse “casal” é muito shippado pelo público.

Bem que dizem que o mundo não dá voltas, ele capota. E desta vez ele acabou capotando por cima de Dynho Alves e Sthe Matos. Os ex-parceiros dos ex-Fazenda’s, MC Mirella e Victor Igoh, foram flagrados aos beijos, na noite de ontem (21), durante a festa de aniversário do próprio empresário, na cidade de Salvador – BA.

Para quem não lembra, ambos os relacionamento citados acima, tiram o seu fim após os ex-Fazenda’s terem gerado bastante polêmica pela forma “carinhosa” em que eles se tratavam dentro da 13ª edição do reality ‘A Fazenda’.

Desde então, a funkeira e o empresário são muito shippados pelos fãs, que ficaram revoltados com os acontecimentos do reality. O flagra dos pombinhos foi publicado no instagram, pelo perfil Gossip Brasília, que também publicou um vídeo onde Mirella aparece dançando bem coladinha em Victor.