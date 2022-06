Mc Mirella e Dynho gravam vídeo para Only Fans. Meu Deus!

Cantora revelou que quer mostrar química entre os dois para os fãs

Pega fooooogo! Muito se fala da química entre Mc Mirella e Dynho, mas o que a gente quer mesmo saber é como isso se desenrola na cama. Aloca! Eu não digo por mim, mas a funkeira quem nos provocou, não foi?

A brasileira mais famosa na plataforma de conteúdo adulto, Only Fans, surpreendeu com seu ex chegando na plataforma também quando Dynho começou a fazer conteúdo para a plataforma.

Mirella, que não é boba nem nada, e sim uma super marketeira, aproveitou o hype do casal e o bafafá na mídia para mostrar mais do casal com vídeos íntimos.“Pra vocês verem a química!”, disse a influenciadora.

Ansiosos? Eu tô morrendo de curiosidade, não nego.