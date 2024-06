MC Mirella alerta convidados sobre as regras de sua festa: “Não pode tirar foto”

Mc Mirella completou 26 anos essa semana e não deixou de comemorar em grande estilo. Mas antes que os convidados pudessem desfrutar da festinha, eles tinham que seguir uma regra imposta pela cantora, nada poderia ser gravado ou fotografado.

“Já vou avisar aqui que não pode ficar tirando foto com os artistas ou ficar tietando na festa. É para curtir, então vai curtir o seu rolê! Deixem as pessoas curtirem a festa. Depois, no final, se a pessoa quiser e não incomodar, aí sim pode tirar. Espero a compreensão de vocês”, alertou a cantora.

Mirella ainda pontuou que os seguranças foram instruídos a chamar a atenção dos convidados que descumprirem a regra. Se um convidado for visto pedindo por fotos com as celebridades do evento, será pedido para que ele desligue o celular ou que cubra a câmera: “Não vou pegar o celular. Pode levar o celular, mas não fiquem tietando”, ressaltou.