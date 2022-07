Mc Mirella é mal-educada com fãs em aeroporto

Bad Mi não estava com a cara muito boa quando desembarcou no aeroporto de Cuiabá

Eita, que cara de quem chupou limão e não gostou. Mc Mirella apareceu com a cara bem azeda ao desembarcar no aeroporto de Cuiabá, a cantora destratou os fãs que fizeram questão de ver a Bad Mi passar por ali e não tiveram nem a chance de tirar uma foto com a famosinha do Only Fans.

Os fãs até tentam pedir uma foto para a cantora, mas ela apenas responde: “Lá na van”, com cara de poucos amigos.

Poxa, Mi, cadê as sandálias da humildade? Não sabemos o motivo da cara de quem comeu e não gostou, mas acho que os fãs são a principal parte de uma carreira de sucesso, merecem atenção.