MC Luanna denuncia desrespeito com o rap no Lolla ao ter seu show interrompido

Que coisa mais absurda, gente! Para quem não tem ideia do que eu estou falando, a Mc Luanna era uma das cantoras estreantes no festival Lollapalooza e teve seu show interrompido neste último sábado (23), então a cantora apareceu nas redes sociais para desabafar sobre o ocorrido e em meio em lágrimas, ela fez questão de agradecer todo o apoio dos fãs na manhã deste domingo (24). Ela contou que está acostumada com esse tipo de situação e que o que rolou no festival poderia ser um possível desrespeito com o rap, gênero musical que faz parte.

Nos stories do Instagram, Luanna começou agradecendo pelo apoio e argumentou: “Não é uma coisa de ‘isso vai te deixar mais forte’, eu não quero ser mais forte”. A artista de 26 anos faria sua grande estreia no Lolla, mas seu show foi parado após atraso da produção.

A rapper confirmou que isso é apenas uma pequena parte de tudo que vem passando. “São muitas questões envolvidas, não é sobre a interrupção do show, isso é uma vírgula diante de outras coisas. Quando eu estiver melhor e com sanidade para poder falar sobre isso, eu falo”, afirmou.

Dona das músicas Combate e 44, ela disse que também já se acostumou com esse tipo de tratamento. “Estamos sujeitos a isso. A vida continua. Eu, como uma mulher preta, da periferia, estou acostumada. Então é só mais um dia”, ressaltou.

Mesmo sem contar o que realmente aconteceu nos bastidores do festival, ela deu a entender que o rap é muito desrespeitado, já que a alcunha ‘MC’ é usada comumente por artistas do gênero. “Agora eu entendi porque todo mundo, conforme vai crescendo artisticamente, tira o MC do nome. Tive que aprender do pior jeito”.