Mc Loma volta atrás e mostra rosto de sua primeira filha, Melanie

Cantora surpreendeu os seguidores ao mostrar a sua filha primogênita no Instagram

Quem te viu, quem te vê em Mc Loma, estávamos curiosas para ver a carinha dessa princesa linda. A cantora surpreendeu os fãs e amigos ao publicar uma foto com sua filha recém-nascida, Melanie. A cantora disse que seria muito reservada com a identidade da sua filha, além disso, ainda é muito questionada sobre a identidade do pai da menina.

“Dia que conheci o amor da minha vida, minha melhor amiga, minha alma gêmea. Desde que você chegou, filha, meu mundo mudou para melhor, você me tornou uma pessoa melhor, você é a minha melhor versão. Te amo”, escreveu a artista na legenda do Instagram.

Antes do nascimento a Mc tinha dito que não mostraria o rosto da pequena para evitar ataques dos haters na internet, afinal ela já sabe como o ambiente é hostil.