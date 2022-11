Mc Loma revela já ter feito simpatia para conquistar namorado: “Suco de priquita”

A cantora conta que usou sua calcinha como uma espécie de coador.

Quem é que nunca fez uma simpatia daquelas típicas de vó, não é mesmo? Pois é amores, e a queridíssima dona do hit envolvimento não iam ficar de fora desta.

Na noite de ontem (17), durante a participação do trio que traz bastante entretenimento para nós, MC Loma e as Gêmeas Lacração, Mariely e Mirella, no podcast ‘PodPah’, que é apresentado pela dupla Igão e Mítico, elas revelaram que a cantora já fez uma certa simpatia para fazer com que um rapaz se apaixonasse por ela.

O assunto começou pois suas amigas deduraram a atitude de Loma para aos apresentadores do podcast. “Ela já fez simpatia também. Ela pegou uma calcinha e colocou num suco. Suco de ‘priquita’.”

Não tendo para onde fugir, a cantora contou mais detalhes sobre o fato. “Eu tomei banho, coloquei a calcinha e depois de uma meia hora ele chegou na minha casa. Aí quando ele pediu água, eu fui para a cozinha e pedi para a Mariely ficar na porta da cozinha caso ele viesse para a cozinha. Enchi um copo, peguei a calcinha e fiz de coador e dei para ele tomar”