Mc Livinho acusa cruzeiro de racismo: “Vocês são preconceituosos, entendeu?”

O cantor contou detalhes sobre o caso, dizendo que foi impedido de embarcar na viagem com amigos

Fábia Oliveira pegou a fofoca e trouxe para a as minhas fofoqueiras do jeito que elas gostam: quente! A jornalista contou que Livinho acusa a Costa Cruzeiros Brasil de preconceito ao ser impedido de embarcar em uma viagem com amigos. O cantor embarcava na viagem para curtir as férias e disse que a empresa mentiu sobre o teste para Covid-19 dar positivo, como uma forma de impedir o embarque dele e dos amigos.

“Preconceituosos e racistas. Maior falta de respeito com a gente ontem lá. Chegou todo mundo lá, oito pessoas. Tava todo mundo feliz, todo mundo da hora, tirei foto com a rapaziada lá, tava muito feliz com essa viagem que a gente ia fazer. Vocês nos colocaram no aleatório, nos forjaram num teste de Covid. Ninguém tinha falado para nós que tinha de fazer teste de Covid para viajar. Quando chegamos, fomos na boa fé e fizemos o teste, deu que um dos nossos tava com Covid. O moleque foi hoje no posto, fez o teste e não tinha nada de Covid”, começou ele.

Livinho ainda contou que o seu teste tinha dado negativo após refazerem o teste. “Vocês são preconceituosos, entendeu? Viu a gente chegando, felizes, no maior respeito, tiramos foto com todo mundo ainda, tava todo mundo feliz. Era para a gente hoje estar viajando. Seus comédias, vocês são comédias, a organização é comédia. Por causa do pré-julgo, estamos agora em casa, não estamos no nosso passeio, era para estarmos curtindo”, reclamou.