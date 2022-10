Mc Lan adia show em Cuiabá devido a uma infecção intestinal

Felizmente o cantor já está recebendo todos os cuidados necessários.

Na noite de ontem (07), a assessoria de imprensa do cantor MC Lan, informou, através das redes sociais do mesmo, que a sua apresentação no evento “Fear The Gorila, que aconteceria na noite deste sábado (08), será adiada devido a um quadro agudo de infecção intestinal apresentado pelo cantor.

A Portuga Records, empresa responsável por prestar assessoria a carreira do cantor, em nota acalmou aos fãs afirmando ele já está recebendo todos os cuidados necessários. “Aos fãs, informamos que o cantor está recebendo acompanhamento médico e tratamento adequado para retomar sua melhor condição de saúde e voltar aos palcos o mais breve possível”.