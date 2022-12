Mc Guimê vai fazer nova tatuagem em homenagem a Lexa

Depois de anunciar o divórciok de sete anos de casamento, o cantor revelou que planeja eternizar Lexa na sua pele

Quem te viu, quem te vê, hein Guimê? O cantor revelou que pretende eternizar a sua ex-esposa em sua pele com uma tatuagem. Para quem não sabe, o cantor já possui uma tatuagem em homenagem a sua esposa ao longo de sete anos de relacionamento. Vale ressaltar que a notícia do fim do relacionamento dos dois veio como uma bomba para os fãs do casal.

O funkeiro revelou para o jornal Extra que pretende fazer a homenagem de quando os dois participaram do reality da Globo ‘The Masked Singer Brasil’.

“Estou até devendo isso! Faz tempo que eu falo que eu vou fazer… Mas eu vou arrumar um espacinho para tatuar e eu vou fazer a tatuagem do Lampião e da Maria Bonita”, explicou ele.

Guimê ainda relembrou como Lexa é importante para dar o apoio necessário para ele. “Ela sempre tava ali apoiando, me dando dicas, querendo ver o meu melhor. E eu querendo dar o meu melhor, também, para que ela falasse assim: ‘Pô, esse cara tá do meu lado aqui, tá à altura, representando'”, contou.