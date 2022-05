Mc Gui terá que pagar R$12 mil para motorista de aplicativo

Cantor foi condenado a pagar a quantia após expor o motorista e ferir a sua moral

Ai, doeu no bolso, hein Mc Gui? De acordo com a jornalista Fábia Oliveira, do porta ‘Em Off’, a Justiça de São Paulo condenou o cantor a pagar R$12 mil como indenização ao motorista de aplicativo, Alef Santos, que move uma ação contra danos morais pelo funkeiro. O bicho pegou!

O motorista de aplicativo pedia R$500 mil de indenização no começo depois das acusações públicas que Mc Gui fez sobre ele, dizendo que Alef teria roubado seus pertences, uma mala com itens para doação.

A juíza, Luciana Antoni Pagano, compreendeu que o conteúdo das publicações do funkeiro prejudicaram Santos, ofendendo diretamente a honra e personalidade do profissional, não é para menos, né minha gente?

O cantor alegou que teria exposto o caso da sua mala perdida como uma estratégia de recuperar a sua mala com seus itens. Santos ainda disse que esperou por 10 minutos no local de entrega, mas ninguém saiu para atender o motorista.

Mesmo com Mc Gui apagando as publicações das suas redes e recuperando seus pertences. O profissional não abrirá mão dos seus direitos, afinal o dano já estava feito.